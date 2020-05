Dodental coronavirus stijgt met 33 naar 5748

Het officiële aantal doden door het coronavirus in Nederland is gestegen naar 5748. In de afgelopen 24 uur heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 33 nieuwe meldingen van sterfgevallen binnengekregen.

Het werkelijke aantal doden ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest. Bovendien worden sterfgevallen soms pas na enkele dagen doorgegeven. Onder de 33 doden zijn drie mensen die half april al zijn overleden. Dit is nu pas doorgegeven aan het RIVM.

Het aantal doden ligt iets hoger dan in de afgelopen dagen, maar lager dan in de periode daarvoor. Precies een week geleden meldde het RIVM 52 doden en 52 ziekenhuisopnames.

In Nederlandse ziekenhuizen zijn 14 nieuwe patiënten opgenomen vanwege het coronavirus. Sinds het begin van de uitbraak hebben in totaal 11.627 patiënten in ziekenhuizen gelegen door het virus. Ook die gegevens komen soms wat later binnen. Vier ‘nieuwe’ patiënten waren al begin april in een ziekenhuis opgenomen.

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen steeg naar 44.447. Dat zijn er 198 meer dan op dinsdag. Dit zijn vooral diagnoses van de afgelopen dagen. Ook daar ligt het werkelijke aantal patiënten vermoedelijk hoger.

De helft van alle patiënten is 60 jaar of ouder. Van de overleden patiënten was de helft 82 jaar of ouder. Een op de vijf patiënten komt uit Zuid-Holland, maar van de doden komt ruim een kwart uit Noord-Brabant.

In de afgelopen week zijn er opvallend veel coronagevallen vastgesteld in de gemeenten Bergen (Noord-Holland), Dordrecht en Rijssen-Holten. In Schiedam, Edam-Volendam, Heerde, Neder-Betuwe en Grave werden relatief veel mensen in ziekenhuizen opgenomen. In de gemeente Ermelo overleden naar verhouding veel inwoners, in vergelijking met het aantal inwoners.