Dodental corona stijgt steeds langzamer

Het coronavirus is nog steeds op zijn retour in Nederland, zo bleek dinsdag uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het officiële dodental steeg met negentien ten opzichte van een week geleden, maar het gaat vooral om mensen die eerder al zijn gestorven. Pas in de afgelopen week is dit doorgegeven.

Sinds 1 juli zijn zeven mensen overleden: twee op 1 juli, drie op 3 juli en twee op 5 juli. In de zeven dagen ervoor stierven tien mensen en in de zeven dagen daarvoor achttien.

Ook in de sterftecijfers per kalenderweek is de teruggang te zien. In week 27 van dit jaar, de week van maandag 29 juni tot en met zondag 5 juli, stierven acht mensen aan het virus. De week ervoor stierven 11 patiënten en de week daarvoor 24. Week 21, de week van 18 tot en 24 mei, was de laatste week met meer dan honderd doden. Het waren er toen 119.

De dodelijkste week was de week van 30 maart tot en met 5 april. Toen overleden 1171 mensen aan Covid-19.

In de vijf weken en twee dagen sinds 1 juni zijn 128 coronapatiënten overleden. Eind maart en begin april stierven meer mensen op één dag.

Ziekenhuis

Ook het aantal ziekenhuisopnames daalt. In de afgelopen zeven dagen zijn twee mensen in een ziekenhuis opgenomen en in de zeven dagen daarvoor negen. Eind mei werden voor het laatst meer dan tien mensen op één dag in een ziekenhuis opgenomen. Het hoogtepunt was op 27 maart. In 24 uur tijd kwamen 611 mensen in een ziekenhuis liggen, een paar dagen voor het recordaantal doden.