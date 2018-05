Dodenherdenking rustig verlopen

Nederland heeft vrijdag overal stilgestaan bij de burgers en militairen die omkwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog en bij de militairen die sneuvelden tijdens oorlogssituaties en vredesmissies in latere jaren. Om 20.00 uur lag het openbare leven twee minuten stil. Op de Nationale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam bleef het tijdens de twee minuten daadwerkelijk stil. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei sprak na afloop van een waardig verlopen Nationale Herdenking.

Kort voor die twee minuten werd bij Madame Tussauds wel een man opgepakt die stond te schreeuwen. Agenten voerden de man snel af. De mensen eromheen bleven rustig. Vlak voor die arrestatie hield de politie nog iemand aan, voor openbare dronkenschap. Ook een man met een spandoek is gearresteerd, voor het verstoren van de openbare orde. Op het spandoek stond ‘Churchill massamoordenaar’.

De herdenking werd zoals gebruikelijk live uitgezonden op tv. De Dam stond vol en volgens de politie leek het zelfs iets drukker dan vorig jaar. De mogelijke dreiging van een lawaaiprotest had kennelijk weinig mensen afgeschrikt. De rechter verbood donderdag het aangekondigde lawaaiprotest bij de Nationale Dodenherdenking op de Dam. Voor de organisator ervan werd een gebiedsverbod ingesteld.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima legden een krans voordat twee minuten stilte in acht werden genomen. Het koninklijk paar deed dat namens het hele Nederlandse volk.

Ook op honderden andere plaatsen in het land werden vrijdagavond de doden herdacht. Zo waren er plechtigheden in Kamp Amersfoort, Westerbork, de Waalsdorpervlakte en Kamp Vught. In het Haagse attractiepark Madurodam was voor de derde keer de Nationale Kinderherdenking.

Het openbaar vervoer stond stil tijdens de twee minuten. Ook veel automobilisten zochten een parkeerplek om te kunnen herdenken.