De drie personen die zijn omgekomen door de schietpartij in een woning in Dordrecht zijn twee kinderen van 8 en 12 jaar en een 34-jarige man. Een 28-jarige vrouw, die ook in de woning was, is zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht. Dat meldt de politie, die uitgaat van een gezinsmoord.

De schietpartij vond rond 18.30 uur plaats in een woning aan de Heimerstein in de wijk Sterrenburg.

De Dordtse burgemeester Wouter Kolff bracht maandagavond een bezoek aan wijk.