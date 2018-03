Doden in woning Nieuwe Pekela zijn bewoners

De twee doden die zaterdag werden aangetroffen in een woning in Nieuwe Pekela (provincie Groningen), zijn de bewoners van het pand. Het betreft een man en een vrouw, aldus de politie.

De lichamen werden aangetroffen in een huis aan de straat Kienholt. Wat er in de woning is gebeurd is onbekend. De lichamen worden overgebracht naar het Universiteit Medisch Centrum Groningen (UMCG) voor een schouw.

Na de vondst werd de directe omgeving van de woning afgezet. De politie begon naast een forensisch onderzoek ook een buurtonderzoek. De dode man en vrouw werden zaterdag iets na 11.30 uur gevonden.