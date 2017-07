Doden en gewonden door aardbeving Kos

Zeker twee mensen zijn in de nacht van donderdag op vrijdag om het leven gekomen door een aardbeving tussen de Turkse kust en het Griekse eiland Kos. Minstens 120 mensen raakten gewond. Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldde vrijdagmiddag dat er nog geen aanwijzingen zijn dat ook Nederlanders tot de slachtoffers gerekend moeten worden.

Op het Griekse eiland bevinden zich duizenden Nederlandse vakantiegangers: reisorganisatie TUI heeft er momenteel 2700 toeristen zitten, bij Corendon gaat het om ongeveer 1800 gasten. Beide organisaties sturen medewerkers langs hotels om te kijken in welke staat de gebouwen zich bevinden en hoe het met de gasten is.

Corendon meldde vrijdagochtend dat „enkele hotels” te zwaar beschadigd zijn om er nog in te verblijven. „Onze gasten die in deze hotels verbleven, worden nu door onze reisleiding ter plekke benaderd om te inventariseren of ze naar een ander hotel willen verhuizen of terug naar huis willen”, liet een woordvoerster van het bedrijf weten.

De dodelijke slachtoffers waren volgens lokale autoriteiten een Turkse en een Zweedse toerist. In de stad Kos was veel uitgaanspubliek op de been. Volgens Griekse media raakte minstens één toerist gewond toen hij in paniek van het balkon van zijn appartement op de eerste verdieping sprong.

„Het was flink schrikken vannacht rond half een”, bevestigde Harry van der Heijden, die op het eiland op vakantie is. „Alles begon te trillen, een bulderend geluid. Het valt niet te beschrijven. Het eerste dat in ons opkwam: hoe komen we zo snel mogelijk buiten, want we lagen in ons appartement.”

De aardbeving had een kracht van 6,7 en veroorzaakte overstromingen in de Turkse badplaats Bodrum, waar eveneens veel Nederlanders vakantie vieren. Door de kleine vloedgolf als gevolg van de beving liepen gebouwen en straten onder water.