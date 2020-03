Doden en gewonden bij ongevallen

Ongevallen bij Barneveld en Haren hebben aan zeker twee mensen het leven gekost. Dat meldden woordvoerders van de politie.

Een 23-jarige man uit Barneveld overleed in de nacht van zondag op maandag bij een auto-ongeval op de A30 bij zijn woonplaats. De man zat in een auto die even na middernacht op de afrit Scherpenzeel van de weg raakte. Het voertuig botste op enkele bomen. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Twee andere inzittenden van de auto liepen bij het ongeval verwondingen op. Zij zijn naar een ziekenhuis gebracht.

Bij een auto-ongeval in het Groningse Haren kwam zondagavond laat een 20-jarige inwoner van Zuidlaren om het leven. Een 19-jarige man uit Gasselte, die ook in de auto zat, is zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht. De twee jongemannen reden op de Rijksstraatweg met hun auto tegen een boom. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken.

Op de snelweg A1 bij Hoevelaken raakte een jongeman uit Barneveld zondagavond gewond bij een ongeval. De man botste rond 19.00 uur op de linker vangrail en kwam vervolgens tegen de rechter vangrail tot stilstand. De gewonde man is overgebracht naar een ziekenhuis. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken.