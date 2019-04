Door een eenzijdig ongeval is vrijdagavond in het Groningse Onstwedde een man van 20 jaar om het leven gekomen. Hij kwam uit de gemeente Westerveld, in Drenthe. De oorzaak is nog niet bekend.

Ook in Vinkenbuurt (Overijssel) is afgelopen nacht iemand verongelukt. Op de Koloniedijk reed een auto tegen een boom. Daardoor kwam een 33-jarige man uit Zwolle om het leven. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd.