Doden door ongelukken Alphen en Nieuw-Heeten

Een 82-jarige voetganger uit Alphen aan den Rijn is in een ziekenhuis overleden na een aanrijding met een auto. Het ongeluk gebeurde op de kruising van Willem de Zwijgerlaan en de Ambonstraat. Over de toedracht is nog niets bekend, meldt de politie.

In de Overijsselse plaats Nieuw-Heeten is de bestuurder van een auto overleden, nadat de auto waarin het slachtoffer zat over de kop was geslagen. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd de 54-jarige man uit Nijverdal te reanimeren maar dat bleek tevergeefs.

De auto is door onbekende oorzaak de bocht uit gevlogen en kwam ondersteboven naast de weg in een sloot terecht. Het slachtoffer was de enige inzittende van de auto.