Zeker drie mensen zijn om het leven gekomen door noodweer in het departement Aude in het zuidoosten van Frankrijk. De zenders BFMTV en Europa 1 meldden dat de slachtoffers vielen in gebied dat was ondergelopen door zware regenval.

Een vrouw werd meegenomen door het water in de plaats Villardonnel. De twee andere slachtoffers werden gevonden in Villegailhenc.

De scholen in de Aude blijven maandag dicht in verband met het noodweer.