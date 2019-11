Doden bij ongeluk op A50 bij Heteren

Bij een ongeval op de A50 bij Heteren (Gelderland) zijn in de nacht van maandag op dinsdag twee mensen overleden. Een vrachtauto reed in op een auto die volgens de politie stilstond op de weg. In de wagen zaten drie mensen, waarvan er twee zijn omgekomen. De derde inzittende is zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. De vrachtwagenchauffeur is ongedeerd gebleven.

De snelweg is afgesloten voor onderzoek. „Het ongeval is op een brug gebeurd. Daar is geen vluchtstrook waar we het verkeer langs de plek van het ongeval kunnen leiden. Reden dat de weg dicht is”, aldus een politiewoordvoerder. Hoe lang de afsluiting duurt, kon hij niet zeggen.