Doden auto-ongeval België zijn Nederlanders van 21 en 19

De twee slachtoffers van het dodelijke auto-ongeluk in België, zijn twee Nederlanders van 19 en 21 jaar uit Bergen op Zoom. Dat meldt het Antwerpse parket, aldus persbureau Belga vrijdag. Een vrachtwagen zag het wrak van de wagen vrijdagmorgen toen het licht werd en waarschuwde de politie. Het ongeluk gebeurde op de snelweg bij Zandvliet, in de buurt van Antwerpen.

De auto was op de A12 richting Antwerpen tegen een vangrail geknald, over de kop geslagen en op zijn dak in de berm naast de snelweg terechtgekomen. Volgens een woordvoerder van het parket deed het ongeval zich vermoedelijk donderdagavond voor. De bestuurder zat nog op zijn plaats toen de politie arriveerde. „De passagier werd door de klap weggeslingerd.”