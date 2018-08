Dodelijke woningbrand schokt Drachten

De schok in Drachten is groot na de woningbrand waarbij in de nacht van woensdag op donderdag een 45-jarige vrouw en haar 13-jarige zoon om het leven kwamen. Op een inzamelingsactie voor de getroffen familie kwamen veel reacties binnen.

De brand is vermoedelijk ontstaan door een technische storing in de keukenapparatuur, meldde de politie na sporenonderzoek. Er zijn geen sporen van brandstichting gevonden. In de woning waren in totaal negen mensen aanwezig. Twee van hen waren op bezoek. Zeven mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. Vier van hen konden donderdag worden ontslagen, zei burgemeester Tom van Mourik van Smallingerland donderdag aan het eind van de middag.

De brand heeft een grote impact in Drachten. „De omgeving heeft gezien dat mensen het pand via het dak probeerden te verlaten, terwijl ze werden bedreigd door het vuur”, aldus burgemeester Van Mourik. Voor de nabestaanden en betrokkenen is slachtofferhulp ingeschakeld. Voor de slachtoffers van de brand is opvang geregeld. De woningcorporatie zoekt naar een vervangende, mogelijk deels gemeubileerde woning, zei Van Mourik. Hij kwam donderdag vanwege de brand eerder terug van zijn vakantie.

Inzamelactie

Op Facebook werd donderdag een oproep gedaan voor babyvoeding, luiers, babykleding en dameskleding voor de slachtoffers. Daarop is massaal gereageerd door zowel particulieren als ondernemers. De oproep werd gedeeld door een ondernemer in Drachten. Dat gebeurde in samenspraak met een contactpersoon van de slachtoffers die zich met de inzameling bezighoudt. De hele dag door kwamen er reacties binnen. „Iedereen is erg onder de indruk. Deze mensen stonden vaak voor anderen klaar. Nu staat Drachten klaar voor hen. We hopen dat zij ook in de periode die nog komt niet vergeten worden, dat er ook dan aan hen wordt gedacht.”

De politie liet donderdagmiddag weten dat het onderzoek naar de oorzaak van de brand was afgerond. De gemeente organiseert nog een bijeenkomst voor directe omwonenden. Ook betrokken instanties zullen daarbij aanwezig zijn.