De politie houdt er rekening mee dat de man die maandagochtend om het leven kwam tijdens werkzaamheden in Nijmegen het slachtoffer is van een misdrijf. Hij was bij een woning aan de Groesbeekseweg aan het werk toen hij naar beneden viel. Hulpdiensten konden niets meer voor hem doen. De politie heeft de omgeving afgezet voor onderzoek. De identiteit van de man is niet bekendgemaakt.