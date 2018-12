Dodelijke geweldsincidenten scholen zeldzaam

Dodelijke geweldsincidenten op of bij Nederlandse scholen, zoals dinsdag op het Rotterdam Designcollege, komen zelden voor. En als het gebeurt, gaat het in de meeste gevallen om fatale steekpartijen. Dodelijk vuurwapengeweld op onderwijsinstellingen is uitermate zeldzaam.

In januari 2004 kwam een docent van het Haagse Terra College om het leven door een schietpartij. Een 16-jarige scholier schoot de conrector van de school dood in de kantine van het gebouw. Hij deed dat uit woede omdat hem een schorsing boven het hoofd hing.

In december 2006 kwam een 8-jarige jongen op een basisschool in Hoogerheide om. Een man wandelde de school binnen en doodde de leerling met een mes.

In 2007 gebruikte een 14-jarige leerling van het Technisch College in Amsterdam een mes om een ruzie met een 16-jarige schoolgenoot te beslechten. Het slachtoffer kwam daardoor om. In april van hetzelfde jaar overleed een 16-jarige jongen nadat hij op een schoolplein in Alkmaar in elkaar was geslagen.

In 2009 overleed een 69-jarige overblijfkracht op het schoolplein van drie basisscholen in Amsterdam-Zuid na een steekpartij tijdens de middagpauze. Op 10 oktober 2014 stierf een 15-jarige leerling uit Den Haag na een steekpartij bij het Corbulo College in Voorburg. Een 16-jarige medeleerling werd hiervoor aangehouden.