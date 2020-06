De brand in café Het Geveltje aan de Friesestraat in Coevorden, die de 58-jarige eigenaar het leven heeft gekost, blijkt te zijn aangestoken. Bij het forensisch onderzoek na de brand zijn brandversnellende middelen gevonden. De politie gaat daarom uit van brandstichting en is op zoek naar de dader.

Ze roept getuigen en mensen die camerabeelden hebben, op zich te melden.

De brand in het centrum van Coevorden brak uit in de nacht van zondag 31 mei op maandag 1 juni tussen 02.00 en 03.00 uur.