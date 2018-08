Dodelijk verloop ‘Neptunusritueel’ onbestraft

De rechtbank in Amsterdam heeft een 44-jarige kapitein schuldig bevonden aan de dood van een 21-jarige opvarende van het vrachtschip de Achtergracht. De Filipijnse leerling-stuurman kwam op 14 november 2015 om het leven tijdens het zogeheten Neptunusritueel, een inwijdingsceremonie voor zeelieden die voor het eerst de evenaar passeren. Het opleggen van een straf dient in deze zaak geen enkel doel meer, oordeelde de rechtbank donderdag.

De kapitein, afkomstig uit Estland, trekt zich het ongeluk zeer aan, stelt de rechtbank vast. In het opleggen van een straf als signaal naar de samenleving ziet de rechtbank in dit geval ook geen heil.

Het ongeluk gebeurde op volle zee, in de buurt van Kaapverdië. De Achtergracht vervoerde een lading cacao van Brazilië naar Nederland. Het slachtoffer maakte geblinddoekt een sprong van een plank, vermoedelijk in de veronderstelling dat hij in zee zou springen. In plaats daarvan viel hij een verdieping naar beneden op het gangboord, zo’n 2,5 meter lager, waarbij zijn hoofd de reling raakte. Kort daarna bezweek de man aan zijn verwondingen. Het was de eerste zeereis die hij maakte.

Het Openbaar Ministerie had een geldboete van 15.000 euro geëist. Het Tuchtcollege voor de Scheepvaart heeft de kapitein een deels voorwaardelijke, tijdelijke schorsing opgelegd. Na het ongeluk heeft hij weer gevaren, maar niet meer met dezelfde bemanning.