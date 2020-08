In Barger-Compascuum (Drenthe) is dinsdag een automobilist om het leven gekomen door een verkeersongeval. De auto reed volgens de politie aan het eind van de ochtend op de Verlengde Oosterdiep tegen een boom en vloog in brand.

Omstanders hebben nog geprobeerd het slachtoffer uit de auto te bevrijden, maar hun hulp mocht niet meer baten. De politie zegt dat geen ander verkeer bij de aanrijding betrokken was.