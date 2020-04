Dodelijk slachtoffer brand Tilburg is 8-jarige jongen

Het dodelijke slachtoffer van een woningbrand die maandag woedde in Tilburg, is een 8-jarige jongen. Zijn moeder is bij de brand gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dat heeft de politie dinsdag bekendgemaakt.

Maandag was al bekendgemaakt dat de brand aan een persoon het leven had gekost en dat een ander gewond was geraakt. Er werden maandagavond onder meer twee traumahelikopters gestuurd richting de woning aan de Bieslookweg. Maar de hulp voor het 8-jarige slachtoffer mocht niet meer baten.

Het is onbekend hoe de brand kon ontstaan. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen van een strafbaar feit of verwijtbaar gedrag. De politie stelt wel een forensisch onderzoek in. Dit gebeurt standaard als er sprake is van een niet-natuurlijke dood.

Verscheidene buurtbewoners hebben maandag hulp verleend. Zij krijgen slachtofferhulp aangeboden.