Dodelijk poeder te koop op Marktplaats

Het omstreden zelfdodingsmiddel waarmee onlangs de 19-jarige Ximena uit het Brabantse Uden een einde aan haar leven maakte, is de afgelopen twee weken een aantal keer aangeboden op Marktplaats.

Een woordvoerder van de verkoopwebsite bevestigde vrijdag berichtgeving daarover van Omroep Brabant. Het bedrijf vindt het erg vervelend dat het middel op de website is aangeboden.

Het dodelijke poeder werd niet aangeboden als zelfmoordmiddel, maar als iets anders. Gebruikers meldden de advertenties bij Marktplaats. Met het oog op de ophef over het middel zijn de advertenties verwijderd, telkens binnen een dag na plaatsing.

Marktplaats kan niet vaststellen of iets daadwerkelijk is verkocht. „Maar we hebben niet gezien dat mensen biedingen hebben gedaan”, aldus de woordvoerder. Het middel werd minstens zes keer aangeboden door een verkoper uit Eindhoven. Een potje met het dodelijke poeder kostte zo’n 20 euro.

Advies

Marktplaats heeft toezichthouder NVWA om advies gevraagd om te weten wat de website moet doen als het middel daar weer wordt aangeboden. Een woordvoerder van de NVWA stelt dat in dit geval sprake is van een levensmiddelenadditief. Daarvoor gelden bepaalde regels. „Je mag dit niet zomaar verkopen.” Zo moet de handelaar geregistreerd staan als levensmiddelenbedrijf. Aan de regels werd in het geval van deze advertenties niet voldaan, aldus de woordvoerder. „Het mag dus niet op deze manier worden verkocht en het is daarom goed dat Marktplaats de advertenties heeft verwijderd.”

Als middel voor euthanasie mag het ook niet worden aangeboden, aldus de woordvoerder van de NVWA. „Dat is een zaak waar de politie en het openbaar ministerie over gaan.” Als de handelaar het poeder weer op internet aanbiedt als levensmiddelenadditief, kan dat reden zijn voor een inspectie, aldus de woordvoerder.

De 19-jarige Ximena maakte in februari een eind aan haar leven met het middel. Ze had dat zelf op internet besteld. Premier Rutte noemde het onwenselijk dat een zelfmoordpoeder in omloop is. Minister De Jonge van Volksgezondheid liet weten dat het openbaar ministerie onderzoekt of de Coöperatie Laatste Wil betrokken was bij Ximena’s zelfmoord.

CDA-lid Hanke Bruins Slot heeft vrijdag Kamervragen gesteld aan De Jonge over de advertenties op Marktplaats. Ze wil duidelijkheid over de verantwoordelijkheden van digitale platforms als Marktplaats en Facebook.