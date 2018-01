Een automobilist is dinsdag om het leven gekomen door een ongeval tussen twee personenauto’s en een vrachtwagen in Haarle in Overijssel. De bestuurder van de andere auto raakte gewond en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie.

Het ongeval had plaats op de N35 rond 15.10 uur. De vrachtwagenchauffeur is opgevangen op het bureau. Politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk.