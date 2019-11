Dodelijk ongeval Margraten door voorrangsfout

Het verkeersongeval afgelopen zaterdag in Margraten (Limburg) waardoor tien mensen gewond raakten, werd veroorzaakt door een voorrangsfout. Dat liet de politie vrijdag na onderzoek weten.

De bestuurder van een auto reed volgens de politie de Rijksweg N278 op zonder voorrang te geven aan een lijnbus. Die raakte de auto daardoor in de flank. Alle vijf inzittenden van de auto, een echtpaar uit Deventer en hun drie kinderen, raakten daardoor gewond en werden in het ziekenhuis opgenomen. De toestand van het echtpaar was kritiek. De 38-jarige bestuurder overleed later in het ziekenhuis. Ook vijf inzittenden van de bus raakten gewond.

De politie benadrukt dat de chauffeur van de lijnbus bij het naderen van de kruising niet te hard heeft gereden. Hoe het inmiddels met de moeder van de kinderen gaat kon de politie vrijdag niet zeggen.

De politie ging in de fout door de man uit Deventer te vroeg dood te verklaren en bood daar later excuses voor aan.