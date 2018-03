In Nuland (Brabant) is een dode gevallen doordat een auto tegen een boom was geknald. Het ongeluk gebeurde op de Kerkdijk. Het slachtoffer was de bijrijder, laat de politie weten. De bestuurder raakte zwaargewond.

Voor zover bekend waren geen andere weggebruikers bij de aanrijding betrokken. Vanwege het ongeval werd een traumahelikopter opgeroepen.