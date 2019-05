Dodelijk ongeval door botsing auto en trein

Bij de Utrechtse plaats Leerdam heeft zich zondagmiddag een dodelijk ongeluk voorgedaan. Op het traject tussen Leerdam en Arkel (Zuid-Holland) botste een auto tegen een trein door nog onbekende oorzaak. Dat gebeurde op de Koenderseweg.

De politie weet dat in elk geval een persoon om het leven is gekomen. Er is niets bekendgemaakt over de identiteit van het slachtoffer. Het is nog onbekend of er nog meer mensen in de auto zaten. Hulpdiensten zijn momenteel bezig op de plek.

Het treinverkeer op het traject ligt stil.