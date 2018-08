Dodelijk ongeluk spoorwegovergang Scheemda

Op een spoorwegovergang in Scheemda is maandagochtend een automobilist om het leven gekomen door een botsing met een trein.

De botsing gebeurde op de Vogelzangsterweg in die Groningse plaats. De bestuurder zat alleen in de auto, meldt de politie. Hij werd ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed aan zijn verwondingen. Zijn identiteit is nog niet bekend.

Behalve de machinist waren er geen inzittenden in de trein. De machinist kwam met de schrik vrij. De treinenloop tussen Veendam en Groningen is voorlopig verstoord, meldt Arriva.