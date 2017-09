Op de N50 van Kampen naar Emmeloord is een inzittende van een personenauto overleden door een aanrijding met een vrachtwagen. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Bij Kampen-Zuid is de weg nog dicht.

De N50 is een notoir gevaarlijke weg. Er gebeuren veel ongelukken, soms met dodelijke afloop.

