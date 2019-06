Een bestuurder van een personenauto is dinsdagochtend om het leven gekomen door een verkeersongeval op de A58 ter hoogte van Rucphen (Noord-Brabant). De automobilist botste door onbekende oorzaak tegen de achterkant van een vrachtwagen. Over de identiteit van het slachtoffer worden nog geen mededelingen gedaan.

Voor onderzoek is een rijstrook op de A58 afgesloten. Dit gaat nog zeker enkele uren in beslag nemen. Verkeer in de ochtendspits zal rekening moeten houden met een langere reistijd.