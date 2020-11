In Kampen is woensdagochtend een dodelijk gewond slachtoffer gevonden. De hulpdiensten hebben nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten, meldt de politie.

De hulpdiensten werden rond 08.30 uur gewaarschuwd over een incident in de Boven Nieuwstraat in Kampen. De politie onderzoekt wat er is gebeurd, een politiewoordvoerder kon nog niet meer informatie verstrekken.