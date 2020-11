Dode zeezeiler na 25 jaar geïdentificeerd: man is Zweed

Een dode zeezeiler van wie in juli 1995 het levenloze lichaam werd aangetroffen op de zandplaat Razende Bol, is na 25 jaar geïdentificeerd. Het gaat om een destijds 59-jarige man uit het Zweedse Sundsvall met de naam Hans, meldt de politie woensdag.

Het lichaam werd op 16 juli 1995 aangetroffen op de onbewoonde zandplaat tussen Den Helder en Texel. Ook de boot van de man spoelde er aan. Hij kon destijds niet worden geïdentificeerd en werd uiteindelijk anoniem begraven op een begraafplaats in Den Helder.

Volgens de politie waren er destijds geen bijpassende vermissingen. Er werd onder meer onderzoek gedaan op de boot van de man. Verder is navraag gedaan naar de herkomst van het schip, het aangepaste zeil, de kleding van de man en het horloge dat hij droeg. Ook keek de politie naar de herkomst van de brandblussers, kachel en zelfs de koperen nagels van het schip waarmee de houten kiel was beslagen.

Over de jaren heen zijn meer dan honderd tips uitgewerkt, die steeds niet tot een naam leidden. In de zomer van dit jaar verspreidde de politie een persbericht onder Zweedse media, aangezien het horloge dat de man droeg speciaal was bestemd voor de Zweedse markt en ook een label in de broek van de man was van Zweedse herkomst. Een krantenbericht leverde een reactie op van een vrouw, die in het verhaal meende haar oom te herkennen. Zij mailde het onderzoeksteam, waarna contact werd gelegd met de inmiddels volwassen kinderen van de oom. DNA-onderzoek wees uit dat het inderdaad de 59-jarige Zweed betrof.

De twee dochters van de man reageerden blij, dankbaar en geëmotioneerd na het definitieve bericht dat hun vader was geïdentificeerd, vertelt politieman John Welzenbagh, die zes jaar met het onderzoek bezig was. „Al die jaren hebben zij in onzekerheid geleefd met de vraag wat met hun vader was gebeurd, waarom hij niet meer reageerde op contactverzoeken. Door omstandigheden hebben zij geen aangifte van vermissing gedaan van hun vader in Zweden”, aldus Welzenbagh. De dochters overwegen vanwege de coronamaatregelen in het voorjaar naar Nederland te komen en hun vader thuis te brengen.