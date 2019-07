Dode Wilnis ‘vrijwel zeker’ schutter Mijdrecht

De man die op 3 april dood werd aangetroffen in de berm aan de Amsteldijk in Wilnis, is „vrijwel zeker” degene die de avond daarvoor een 45-jarige vrouw in Mijdrecht had doodgeschoten. Dat meldt de gemeente De Ronde Venen maandag. Uitgebreid rechercheonderzoek heeft uitgewezen dat de man de schutter is geweest. Hij heeft kort na het doodschieten van de vrouw zelfmoord gepleegd.

De 54-jarige man, afkomstig uit Zegveld, was in februari wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken van stalking van de vrouw. Het eerder door de officier van justitie opgelegde locatie- en contactverbod verviel daarmee. Tussen juni en september 2018 heeft de vrouw meerdere meldingen gedaan van stalking door de man. Behalve de politie waren ook de gemeente en de instantie Veilig Thuis betrokken bij de hulpverlening. Eind augustus deed de vrouw aangifte van stalking.

Diverse betrokken instanties hebben hun optreden rond het incident en de voorgeschiedenis daarvan geëvalueerd. „De instanties concluderen dat alle betrokken medewerkers naar eer en geweten hebben gehandeld”, aldus de gemeente. „Desondanks hebben we dit drama niet kunnen voorkomen.” De informatie van de betrokken instanties had beter bij elkaar moeten worden gebracht, blijkt uit de evaluatie, waardoor de risico’s sneller zichtbaar hadden kunnen worden.