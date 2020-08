In een woning in de Insulindestraat in Rotterdam-Noord is zaterdag een 36-jarige Rotterdamse vrouw dood aangetroffen, volgens de politie onder verdachte omstandigheden.

In de woning vonden agenten ook een zwaargewonde man van 39 jaar, die met spoed naar het ziekenhuis is gebracht. Drie in de woning aanwezige kinderen van 3, 5 en 7 jaar zijn opgevangen; zij zijn ongedeerd.

Het politieonderzoek is in volle gang.