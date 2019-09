Een dode vrouw die was aangetroffen op de Van Ruysbroekstraat in Den Haag is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Dat blijkt uit onderzoek van de politie. Een man die was aangehouden na het vinden van de vrouw is vrijgelaten.

De politie kreeg zondagochtend een melding dat er een persoon op straat lag. Degene die dat zag belde 112. Toen de hulpdiensten daar aankwamen, bleek de vrouw te zijn overleden.