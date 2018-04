Een 35-jarige vrouw is zondag dood aangetroffen in een woning in Bodegraven (Zuid-Holland). De politie heeft in de woning een 41-jarige man opgepakt en vermoedt dat sprake was van een conflict „in de relationele sfeer”, maar heeft nog niet bekendgemaakt wat precies de relatie was tussen verdachte en slachtoffer.

Het lichaam van de vrouw werd in de ochtend gevonden in een woning aan de Trompstraat. Rechercheurs en forensisch experts zijn bezig met onderzoek.