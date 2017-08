Dode vrouw in Enschede mogelijk misdrijf

De politie doet onderzoek naar de dood van een vrouw in een woning aan de Tubantiastraat in Enschede. „De omstandigheden zijn van dien aard dat ernstig rekening gehouden wordt met een misdrijf,” aldus de politie. Forensisch rechercheurs onderzoeken de omgeving en de woning, ook wordt buurtonderzoek gedaan.

Zondag rond de klok van 15.00 uur kreeg de politie de melding dat in de woning een vrouw lag, die niet aanspreekbaar was. Agenten en ambulancepersoneel die snel ter plaatse kwamen konden niets meer voor haar doen.

Wat er zo verdacht is aan de dood van de vrouw is onduidelijk. De politie wil in het belang van het onderzoek verder geen informatie geven.