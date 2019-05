De politie heeft dinsdagochtend in een woning aan de Kerkstraat in Soest een dode vrouw aangetroffen. Op dat adres was eerder sprake van een woningbrand, meldt de politie.

Toen agenten in de woning kwamen had de brandweer het vuur al gedoofd. In het huis werd ook een dode kat gevonden.

Het is nog onduidelijk wat er is gebeurd.