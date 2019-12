Dode vrouw gevonden in Westervoort

De politie heeft vrijdagmiddag bij de IJsseldijk in Westervoort, vlak ten oosten van Arnhem, het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk gaat het om de 29-jarige vrouw die al sinds woensdag werd vermist, maar nader onderzoek moet daar zekerheid over geven, aldus de politie. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend.

De politie zocht vrijdagmiddag met duikers en speciale apparatuur in en bij de IJssel naar de 29-jarige Westervoortse. Donderdag was al met een warmtebeeldcamera, een drone, een helikopter en speurhonden naar haar gezocht. Volgens haar familie verdween de vrouw woensdagavond.