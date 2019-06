Dode vinvis in haven Vlissingen

In de haven van Vlissingen is vrijdag een dode gewone vinvis gevonden. Die was aangevaren en meegevoerd door een vrachtschip, dat aanmeerde in de Sloehaven. Het dier is ongeveer 16 meter lang en ligt inmiddels op de kade, klaar om onderzocht te worden.

Biologe Lonneke IJsseldijk van de Universiteit Utrecht, die het kadaver gaat onderzoeken, denkt dat het gaat om een jong mannetje, dat ongeveer 25 ton moet hebben gewogen. Het dier is waarschijnlijk een paar dagen geleden opgepikt in de Golf van Biskaje bij Frankrijk en Spanje. Daar komen veel gewone vinvissen voor. Haar onderzoek moet duidelijk maken ’‘of het dier ziek was en daardoor is aangevaren, of het dood is aangevaren, of dat het om een gezond dier ging’‘, aldus IJsseldijk.

Het onderzoek moet aan het eind van de middag klaar zijn, voordat een storm over Zeeland trekt. IJsseldijk: ’‘Het kadaver ligt goed beschut. Toen ze het uit het water haalden, was al bekend dat het slecht weer zou worden. Daar is rekening mee gehouden.’‘

Na het onderzoek gaat het kadaver naar Rendac, waar het wordt vernietigd. ’‘Museum Naturalis in Leiden heeft geen interesse. Het gaat om een beschadigd kadaver, met gebroken wervels en misschien gebroken ribben. Een kapot kadaver is niet interessant om tentoon te stellen.’’