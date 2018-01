Dode Venezolanen waren eerder Curaçao uitgezet

Drie van de vier Venezolanen die woensdag levenloos aanspoelden op de kust van Curaçao, waren eind vorig jaar al een keer uitgezet, omdat ze illegaal op het eiland verbleven. Dat hebben de autoriteiten bekendgemaakt.

Volgens Venezolaanse media maakten ze deel uit van een grotere groep jonge mensen die begin deze week vanuit Venezuela heeft geprobeerd de overtocht van nog geen 100 kilometer te maken.

Donderdag is de hele dag gezocht naar meer lichamen van mensen die zouden zijn omgekomen bij een bootramp tussen Curaçao en Venezuela. De kustwacht heeft echter niets gevonden. In totaal zijn vier lichamen, twee mannen en twee vrouwen, geborgen. Twee nog in leven zijnde mannen zijn op de kust aangehouden.

De zaak heeft voor veel opschudding gezorgd op Curaçao en de discussie rond illegalen verder aangewakkerd. In 2017 werden driehonderd mensen opgepakt die illegaal vanuit Venezuela het land wilden binnenkomen. In 2016 waren dat er nog zestig.