Dode steekpartij Fries dorp is 43-jarige man uit Almere

De man die zaterdagavond om het leven kwam bij de steekpartij in het Friese Molenend (Mûnein, gemeente Tytsjerksteradiel) is een 43-jarige man uit Almere. Dat meldt de politie zondag.

De politie kreeg zaterdag rond 19.00 uur een melding dat twee mensen zouden zijn neergestoken in een woning in het Friese dorp. Voor de 43-jarige man mocht hulp niet meer baten. Hij overleed aan zijn verwondingen. Een 38-jarige man uit de gemeente Tytsjerksteradiel is zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht. Agenten konden bij aankomst direct een 27-jarige man uit dezelfde gemeente als verdachte aanhouden.

De politie gaat zondag verder met het onderzoek naar de toedracht. Er worden onder meer getuigen gehoord.