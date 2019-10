Dode stadhuis Deventer is gemeenteambtenaar

De dode die vrijdagochtend in het stadhuis in Deventer is gevonden, is een 62-jarige medewerker van het team Beleid.

Een collega trof het stoffelijk overschot aan op de eerste verdieping, in een niet-publiek deel van het gebouw, meldt een woordvoerder van de gemeente.

De politie kreeg rond 07.45 uur een melding binnen van de vondst van een lichaam in het stadhuis. Over de doodsoorzaak kan een politiewoordvoerder nog niets zeggen.

Volgens de woordvoerder van de gemeente is er beveiliging in en om het stadhuis, maar of die als procedure hebben dat beveiligers voor de nacht het hele stadhuis leegmaken, weet hij niet.