Dode schietpartij is Amsterdamse crimineel

Het slachtoffer dat in de nacht van zaterdag op zondag omkwam bij een schietpartij in Amsterdam-Zuidoost, is een 33-jarige Amsterdammer. De man was een bekende van de politie, meldt een politiewoordvoerder. De schietpartij was volgens hem een gerichte actie.

De schietpartij vond plaats bij metrostation Kraaiennest. Het Parool meldde eerder al dat het slachtoffer de 33-jarige Amsterdamse crimineel Inchomar Balentien is. Of dat echt zo is, wil de politiewoordvoerder niet zeggen.

In februari werd Balentien vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op de Surinaamse crimineel Johannes Kastiel in 2008 in een lift in de flat Gooioord in Zuidoost. Justitie kon niet bewijzen dat hij het was die Kastiel had willen beroven van 35.000 euro. Het OM had tien jaar cel tegen hem geëist. In 2013 overleefde Balentien een moordaanslag waarbij salvo’s uit een automatisch wapen op hem werden afgevuurd, aldus Het Parool.