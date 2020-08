Dode schietpartij in Uden is 53-jarige man uit Tilburg

Bij de schietpartij in Uden is zondagavond een 53-jarige man uit Tilburg om het leven gekomen. Hij overleed op straat aan zijn verwondingen.

De politie heeft twee verdachten aangehouden. Een 47-jarige man uit Nijmegen werd opgepakt in de directe omgeving van de plaats waar het slachtoffer was neergeschoten. Een 30-jarige man uit Uden werd in zijn auto op de N277 in Venhorst gearresteerd. Beiden zitten in beperkingen. De politie doet onderzoek naar hun rol bij de schietpartij. De politie is op zoek naar een derde verdachte.