Dode schietpartij in Houten is 55-jarige man

Een 55-jarige man is om het leven gekomen door een schietpartij in Houten. Het slachtoffer zat in een auto toen hij op een parkeerplaats op de Schonenburgseind werd beschoten. Waar hij vandaan komt, zegt de politie niet in verband met het onderzoek.

Het schietincident vond donderdag rond 23.00 uur plaats. Agenten troffen de man aan. Hij bleek al overleden. Daarna werd meteen een zoektocht naar de dader of daders gestart waarbij een helikopter en politiehonden werden ingezet. Maar de politie heeft geen verdachten kunnen aangehouden.

De politie heeft veel mensen op de zaak gezet en is op zoek naar mensen die iets hebben gezien of gehoord.