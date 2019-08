De man die donderdagochtend op het strand van Kijkduin (gemeente Den Haag) dood werd aangetroffen, is een 25-jarige man uit Polen. Hij raakte afgelopen zondag vermist tijdens het zwemmen in de zee bij Ter Heijde (gemeente Westland). Zijn familie in Polen is op de hoogte gebracht. De man was op bezoek in Nederland.