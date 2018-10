Dode na woningbrand in Didam

Bij een grote woningbrand in de Schoolstraat in Didam is een man om het leven gekomen. In de woning waar de brand woedde was ook nog een vrouw aanwezig. Zij heeft veel rook ingeademd, maar is door de buurman uit het pand gehaald, meldde de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

De brand in een woning van het appartementencomplex in de Schoolstraat brak uit rond 02.00 uur. De veiligheidsregio meldde rond 02.30 dat er nog een persoon in een van de woningen was. In het appartementencomplex in de Schoolstraat heeft de brandweer 21 appartementen ontruimd en dertig bewoners geëvacueerd. De bewoners, de meesten op leeftijd, zijn opgevangen op tijdelijke locaties en vervolgens in een naburig café.

De bewoners konden in de nacht niet meer teug naar hun woningen. Er is veel schade, vooral door glas en door het blussen. De verwachting van de brandweer is dat een deel van de bewoners zaterdag terug naar hun woning kan.

De politie heeft een onderzoek geopend en er wordt schade-onderzoek gedaan.