Dode na woningbrand in Andijk

Bij het blussen van een woningbrand in het Noord-Hollandse Andijk heeft de brandweer afgelopen nacht een overleden persoon aangetroffen. Het moet nog worden onderzocht of diegene is omgekomen door de brand. Dat bevestigde een woordvoerder van de veiligheidsregio na berichtgeving in het Noordhollands Dagblad.

De brand, in de keuken, was snel geblust. Omwonenden moesten even hun huis uit, maar konden wel snel weer terug. De woning staat aan de Kees Veerstraat. De oorzaak van de brand is ook nog niet duidelijk.