Dode na schietpartij was slachtoffer ripdeal

De 26-jarige man die vorige week zondag werd doodgeschoten in een woning in Breda, is volgens de Bredase burgemeester Paul Depla het slachtoffer van een zogenoemde ripdeal.

Depla bevestigde dat zondagavond op televisie in het EO-programma NieuwLicht. Bij een ripdeal wordt een crimineel beroofd door een andere crimineel. Volgens Depla is het slachtoffer bij het incident door het hoofd geschoten.

De burgemeester pleitte in het programma voor legalisering van de teelt en handel in softdrugs. Volgens hem worden dodelijke incidenten zoals die in Breda dan voorkomen.

Een team van 25 rechercheurs werkt aan de zaak. Er zijn nog geen verdachten aangehouden.