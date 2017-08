De man die zondagmiddag om het leven kwam door een aanrijding in Lauwersoog was 45 jaar en woonde in Groningen. De man liep met zijn kinderen op een parkeerplaats aan de Zeedijk toen ze werden aangereden door een auto.

Het meisje (10) is ernstig gewond opgenomen in het ziekenhuis. De achtjarige zoon moest ook naar het ziekenhuis maar is daar later weer uit ontslagen, aldus de politie. De auto werd bestuurd door een 63-jarige vrouw uit Haren.