Dode na explosie in lege trein: geen misdrijf

Bij Nijmegen is na een ontploffing in een lege stilstaande trein op een rangeerterrein een overleden man aangetroffen. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Ook zijn er geen andere mensen bij betrokken.

De melding kwam rond 09.45 uur binnen bij de hulpdiensten. Eenmaal bij de passagierstrein vonden de hulpverleners het slachtoffer. Uit voorzorg was een groot gebied rond de trein afgezet, omdat niet duidelijk was of er nog gevaar bestond. Specialisten hebben de trein onderzocht op gevaarlijke stoffen, maar die bleken er niet te zijn. De politie gaat nog verder met het onderzoek, om vast te stellen wat er precies is gebeurd. Ook is de identiteit van het slachtoffer nog niet bekend. Meer kan de politie niet melden.

Het rangeerterrein op het Ridderspoor ligt bij het station. Er staan onder meer lege oude dieseltreinen, te wachten op transport naar een ander Europees land. Het terrein wordt niet gebruikt voor de dagelijkse dienstregeling.

Getuigen spraken op sociale media en Omroep Gelderland van een grote knal en trillende ruiten.