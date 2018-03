Door een botsing tussen een trein en een auto in het Drentse dorp Echten is de bestuurder van de auto om het leven gekomen. Volgens de politie zijn er in de trein geen gewonden gevallen.

Het ongeval gebeurde op de Velingweg in Echten. De politie doet onderzoek naar de oorzaak.

De reizigers worden uit de trein gehaald. Het treinverkeer tussen Meppel en Hoogeveen is gestremd.